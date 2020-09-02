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  3. Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Çöpçü olmaya hazırlanıyor

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Çöpçü olmaya hazırlanıyor

Son dönemlerin yıldızı parlayan ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Çağatay Ulusoy son hali ile hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Yeni filmi için kilo alan ve sakal bırakan Ulusoy bu defa çöpçü rolü ile hayranlarının karşısına çıkacak.

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Çöpçü olmaya hazırlanıyor

Çağatay Ulusoy son hali ile hayranlarını şaşırttı. Yeni filmi için imaj değişikliğine giden Ulusoy'u görenler tanıyamadı. Kilolu hali ve uzun sakalıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu arkadaşının düğününde nikah şahitliği yaptı.

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Çöpçü olmaya hazırlanıyor

 Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, uzun bir zamandır televizyon ve sinemada yer almıyordu.

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Çöpçü olmaya hazırlanıyor

Her zaman fit vücudu ile tanınan Ulusoy yeni filminde bir çöpçüyü canlandıracağı için n imaj değişikliğine gitti. Yakışıklı oyuncu yeni projesi için kilo alıp saçlarını ve sakallarını uzattı. Bir düğüne giden Ulusoy'un sosyal medyaya düşen son görüntüsü ise kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Çöpçü olmaya hazırlanıyor

SETLERE ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Öte yandan 2021 yılında vizyona gireceği söylenen yeni filmi için kamera karşısına geçen oyuncunun film çekimleri Eylül ayının sonuna kadar sürecek. Filmde, oyuncuya Selen Öztürk eşlik edecek. İşlerine yoğunluk veren oyuncu son olarak Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacak.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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