Çağatay'dan son sözler geldi! Nejat İşler Çukur'a veda etti
Çukur dizisinin dün yayınlanan 113. bölümünde Çağatay Erdenet'i ele geçiren Yamaç, kurduğu bombalı düzenek ile Çağatay'ı öldürdü. Çağatay'ın ölmeden önceki söylediği son sözlerinin ne anlama geldiği izleyicileri meraklandırırken ünlü oyuncu Nejat İşler, son bölümle diziye veda etti.
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26 Ocak 2021 Salı 10:01
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