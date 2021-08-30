Adana Demirspor'un tenik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmasının ardından Süper Lig takımı Alanyaspor'dan da açıklama geldi. Çağdaş Atan yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Peki Çağdaş Atan kimdir? Nereli ver kaç yaşında? | Çağdaş Atan Alanyaspor'dan ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

ÇAĞDAŞ ATAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Çağdaş Atan d. 29 Şubat 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eski milli futbolcu son olarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırdı.

KULÜP KARİYERİ

Futbola 8 yaşında ailesinin desteğiyle Altay'ın altyapısında başladı. 2000 yılında Marmarisspor’da profesyonelliğe yükselerek, bu takımla 3. Lig’de şampiyon oldu. Daha sonra eski takımı Altay’a geri döndü ve 2. Lig’de de şampiyonluk yaşadı. Ardından iki sezon Süper Lig’de oynadı. Altay'da oynadığı dönemde bir top toplayıcı çocuğa tokat attığı için spor kamuoyu tarafından sıkça eleştirildi. 2003-04 sezonunda Denizlispor’un formasını giyen Çağdaş, burada gösterdiği performans ile Türkiye millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı.

2004-05 sezonu öncesinde 1 milyon $ karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta ilk lig maçına 12 Eylül 2004 tarihinde Sakaryaspor ile oynanılan maçta çıkarken, ilk lig golünü 15 Mayıs 2005'te İstanbulspor'a karşı attı. 8 Nisan 2006'daki Malatyaspor maçında taraftarlarla yaşadığı olaylar ve maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından 100 bin TL para cezasına çarptırılırken süresiz kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisine aralarında RSC Anderlecht, VfL Bochum gibi takımlarında bulunduğu birçok kulüp talip oldu. Ancak tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı ve yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çağdaş Trabzonspor'da ise ilk lig maçına 5 Ağustos 2006'da Kayserispor karşısında çıkarken, ilk lig golünü 14 Ekim 2006 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile oynanılan ve 3-1 kazanılan maçta attı. Trabzonspor'da 40 lig maçına çıkıp 5 gole imza atan Çağdaş, 2008-09 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesi ve Avrupa'da oynama isteği nedeniyle 2 Haziran 2008'de Bundesliga takımlarından Energie Cottbus'a imza attı.

Cottbus'ta ilk lig maçına 22 Ağustos 2008'de Hannover 96 karşısında çıkan Çağdaş, sezonun ilk maçlarında fazla forma şansı bulamamasına rağmen, daha sonraki haftalarda sürekli olarak kadroda yer almaya başladı. Energie Cottbus'la ilk lig golünü 15 Şubat 2009 tarihinde Borussia Dortmund'a attı.[10] Sezon sonunda takımının küme düşmesiyle FC Basel ile 2+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. FC Basel'i seçmesindeki ana neden olarak ise kulübün Avrupa Kupalarında oynayacak olmasını gösterdi.

2011-12 sezonun için adı eski takımı Trabzonspor'la anılsa da Çağdaş Atan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'yla anlaşarak buraya transfer oldu.

2012-13 sezonunun başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

2014-15 sezonunun başında PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan[13] Atan Nikola Mikić'in yerine kaptanlık görevine getirilmiştir.

2014-15 sezonu devre arasında PTT 1. lig ekiplerinden Manisaspor'a transfer olmuştur.

Atan evli ve bir çocuk babasıdır. Oyuncu Berk Atan'ın kuzenidir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî takım formasını ilk kez 18 Şubat 2004'te Danimarka'ya karşı giyen Çağdaş, millî takımla ilk golünü 31 Mart 2004 tarihinde Hırvatistan ile oynanılan hazırlık maçında attı. Çağdaş ayrıca Türkiye A2 millî futbol takımı formasını da 3 kez giyip 1 gol attı.

ÇAĞDAŞ ATAN ALANYASPOR'DAN AYRILDI MI?

Süper Lig'in 3. haftasının ardından bir ayrılık da Aytemiz Alanyaspor'da yaşandı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Alanyaspor ilk 3 haftada topladığı 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

Son olarak Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor art arda gelen başarısız sonuçlar sonrası Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.