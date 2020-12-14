Çağdaş Atan'a basın toplantısında sıra dışı protesto!
Dün Süper Lig'de gerçekleşen Alanyaspor-Beşiktaş maçından 2-1'lik galibiyetle çıkan Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında gazetecilerin protestosuyla karşılaştı. Önceleri defalarca gazetecilerin röportaj tekliflerini geri çeviren Atan'a gazetecilerin yaptığı misilleme kameralara böyle yansıdı.
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14 Aralık 2020 Pazartesi 12:32
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