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  3. Çağdaş Atan'a basın toplantısında sıra dışı protesto!

Çağdaş Atan'a basın toplantısında sıra dışı protesto!

Dün Süper Lig'de gerçekleşen Alanyaspor-Beşiktaş maçından 2-1'lik galibiyetle çıkan Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında gazetecilerin protestosuyla karşılaştı. Önceleri defalarca gazetecilerin röportaj tekliflerini geri çeviren Atan'a gazetecilerin yaptığı misilleme kameralara böyle yansıdı.

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14 Aralık 2020 Pazartesi 12:32
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