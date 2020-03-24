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  3. Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Beşiktaş'ta bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli olmaya başladı.

Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Beşiktaş'ta bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli olmaya başladı. İlk açıklama, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'dan geldi.

Çağdaş Atan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA




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