Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde drama çalışmaları başladı

Açıldığı günden beri sayısız sanat sergisine ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde atölye çalışmaları yapılmaya başladı.

Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde son olarak "Bavulumda Sanat Var" drama çalışması yapıldı. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü'nün ortak projesi olan "Bavulumda Sanat Var" ile çocuklara dünyaca ünlü ressamlar anlatılıyor. Çalışmanın ilki Şeker İlkokulu öğrencileri ile gerçekleştirildi. Atölye çalışmasında öğrenciler, bu yöntem ile Picasso ve Van Gogh ile tanıştı. Atölye çalışmalarının devam edeceğini belirten yetkililer, çalışmalardan yararlanmak isteyen öğretmen ve öğrencileri Çağdaş Sanatlar Galerisi'ne davet ettiler. Atölye çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 552 321 53 59 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler.

Kaynak: İHA