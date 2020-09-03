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Çağla Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Reynmen'in yeni sevgilisi Çağla Demir

Güzel oyuncu Çağla Demir Kara Sevda dizisi ile akıllarda yer etmişti. Son olarak ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen ile sevgili olduğu ortaya çıkan Çağlaa Demir'in özel hayatı, yaşı ve sevgilileri merak konusu oldu. Peki Çağla Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Reynmen'in yeni sevgilisi Çağla Demir

Çağla Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Reynmen'in yeni sevgilisi Çağla Demir

Çağla Demir kimdir? Reynmen ile aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel oyuncu Çağla Demir'in hayatı merak konusu oldu. Daha önce ünlü oyuncu Barış Arduç ile bir birliktelik yaşayan Çağla Demir televizyon ekranlarından bir süredir uzak kalmıştı. Peki Çağla Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Reynmen'in yeni sevgilisi Çağla Demir ınstagram hesabı nedir?

Çağla Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Reynmen'in yeni sevgilisi Çağla Demir

ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Çağla Demir, 15 Temmuz 1992 Samsun doğumlu Türk oyuncudur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde Oyunculuk dersleri almıştır. Kariyerine model olarak başlayan Çağla Demir, ilk olarak "Medcezir" dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle oyunculuk hayatına başlamıştır.

Çağla Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Reynmen'in yeni sevgilisi Çağla Demir

Daha sonra sevilen dizi "Kara Sevda" da yer alan Çağla Demir bu dizide Banu karakterine hayat vermiştir. Ardından "Siyah İnci" dizisinde Ece karakterini canlandırmıştır. Trt 1 ekranlarında yayınlanan "Elimi Bırakma" dizisinde Defne karakteriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Çağla Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Reynmen'in yeni sevgilisi Çağla Demir

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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