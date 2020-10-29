Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza atan Çağla Nur Uzundurukan, FIBA Avrupa Kupalarında forma giymeyi başaran ilk işitme engelli basketbolcu oldu. Henüz gençliğinin baharında bir çok başarılı işte ismini ön plana çıkaran Çağla Nur Uzundurukan hakkında araştırılmalar yapılmaya başlandı. Peki Çağla Nur Uzundurukan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ÇAĞLA NUR UZUNDURUKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şuanda 20 yaşında olan Çağla Nur Uzundurukan Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Uzunhan halen İzmit Belediyespor’da oynamaktadır.

İzmit Belediyespor’un Macaristan temsilcisi DVTK Miskolc’u 85-68 yenerek Euroleague Women’da gruplara kaldığı maçta takımının formasını terleten Çağla Nur Uzundurukan, Avrupa kupalarında oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti.

Daha önce İzmit Belediyespor ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde parkeye çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atan Uzundurukan aynı başarıyı Avrupa kupalarında da gösterdi.

Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor’un Euroleague Women gruplarında oynayacağı maçlarda forma giymesi halinde, Euroleague’de oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak bir başka ilke daha imza atacak.