Çağla Şikel Çeşme'de düzgün fiziği ile büyüledi!

Çağla Şikel de normalleşme adımlarıyla beraber tatile koşan ünlülerden biri oldu. Milliyet'in haberine göre denizin keyfini çıkaran ünlü manken, düzgün fiziği ve pembe mayosuyla da plajda ilgi odağı oldu.

Tatil sezonunu önce Bodrum’da açan Çağla Şıkel, önceki gün Çeşme'de The Beach Of Momo'da görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinde bir grup kız arkadaşı ile plaja gelen model, gelir gelmez denize girdi. Deniz gözlüklerini takıp yüzen Şikel, arkadaşları ile denizin içinde sohbet ederek keyifli zaman geçirdi.

Plajda düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan Şikel, duş aldıktan sonra locasına geçerek güneşlendi. 41 yaşındaki güzelin plaj keyfi böyle görüntülendi.

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Karslı bir Alevidir, annesi ise Çerkes kökenli Adanalıdır. Annesie ev hanımı Asuman Şıkel, babası mali müşavir Hüseyin Şıkel'dir. Ailesinin ikinci çocuğudur. Berna isiminde ablası vardır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynamış ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü almıştır.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkmış, 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizilerinde rol almıştır.

Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri dönmüştür. YouTube kanalı üzerinden düzenli olarak videolar yayımlamaktadır.

9 Ağustos 2008 da şarkıcı Emre Altuğ ile evlenen Çağla Şikel, 2015 senesinde boşanmıştır. Bu evliliğinden Hüseyin Kuzey ve Uzay Tuncer (d.1 Mart 2012) adında iki erkek çocuğu olmuştur.