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Çağla Şıkel gecelere aktı! Yanındaki gizemli erkek kim? Görüntülenmesi bile keyfini kaçırmadı!

Geçtiğimiz akşam Bomanti'de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in keyifli halleri dikkat çekti.

Çağla Şıkel gecelere aktı! Yanındaki gizemli erkek kim? Görüntülenmesi bile keyfini kaçırmadı!

Geçtiğimiz aylarda adı Kaan Yıldırım'la aşk iddialarına karışan ve her seferinde yalanlayan ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel dün gece kafaları karıştırdı. Bomanti'de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Şıkel ve erkek arkadaşının mekan içerisinde de samimi bir şekilde eğlendiği öne sürülürken mekan çıkışında görüntülenen Şıkel'in keyifli halleri dikkat çekti.

Çağla Şıkel gecelere aktı! Yanındaki gizemli erkek kim? Görüntülenmesi bile keyfini kaçırmadı!

Gizemli erkek arkadaş, Şıkel'in elinden tutarak aracına kadar eşlik etti. Şıkel, özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı.

Çağla Şıkel gecelere aktı! Yanındaki gizemli erkek kim? Görüntülenmesi bile keyfini kaçırmadı!

"FAKİR İNSANLA DA BERABER OLURUM" 

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Çağla Şıkel gecelere aktı! Yanındaki gizemli erkek kim? Görüntülenmesi bile keyfini kaçırmadı!

2008 yılında nikah masasına oturduğu 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan 2015'te boşanan Çağla Şıkel'in, Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunuyor.

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