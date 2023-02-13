Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?

Türkiye'nin en güzel oyuncu, model ve sunucularından olan Çağla Şıkel'in hayatı sevenleri tarafından bir hayli merak ediliyor. Cennet mahallesinde Sultan karakteri ile oyunculuğu çok sevilen Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?

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Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?

Türkiye'nin ünlü yıldızlarından olan Çağla Şıkel kariyerinde birçok başıya imza atmış, Türkiye'nin aranan ekran yüzü haline gelmiştir. Sevenleri tarafından merak edilen güzel oyuncu Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır. Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

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ÇAĞLA ŞIKEL'İN MESLEĞİ NE?

Oyuncu, ömodel ve sunucu olan Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu.katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülüne layık görüldü.
1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.
Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü.

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ÇAĞLA ŞIKEL EVLİ Mİ?

Çağla Şıkel yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğlu daha vardır. Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.


Oyuncu olarak; Görgüsüzler (Sultan) (2008), Cennet Mahallesi (Sultan) (2004-2007) ,Avrupa Yakası (Melek), Zehirli Çiçek,Bugün Ne Giysem

Sunucu olarak; Aile Boyu, Şehirler Yarışıyor, İlle de Roman Olsun, Her şey Dahil (2013-?),Tabu (yarışma), Her Şey Dahil, Ben Söylerim (2017)

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