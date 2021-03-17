Çağla Şıkel ve Ebru Şallı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı programa katılan Ebru Şallı, kaybettiği oğlu Pars'tan bahsederken duygusal anlar yaşadı. Çağla Şikel'de o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

1 9 Eski manken Ebru Şallı, Çağla Şıkel'in televizyonda yayınlanan programına konuk oldu.