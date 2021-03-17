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  3. Çağla Şıkel ve Ebru Şallı canlı yayında duygusal anlar yaşadı!

Çağla Şıkel ve Ebru Şallı canlı yayında duygusal anlar yaşadı!

Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı programa katılan Ebru Şallı, kaybettiği oğlu Pars'tan bahsederken duygusal anlar yaşadı. Çağla Şikel'de o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Çağla Şıkel ve Ebru Şallı canlı yayında duygusal anlar yaşadı! 119

Eski manken Ebru Şallı, Çağla Şıkel'in televizyonda yayınlanan programına konuk oldu.