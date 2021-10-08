Çağla Şıkel ve Kenan Doğulu geçmişte aşk mı yaşadı? Şıkel'den bomba açıklama! Beren Saat'in tepkisi merak ediliyor!

Beren Saat ile evliliği tam gaz devam eden ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında Çağla Şıkel'in de olması çok konuşuldu.

"İYİ BİR ADAM ARIYORUM"

Özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, "İyi bir adam arıyorum. Karşıma çıkarsa sevinirim çıkmazsa da sorun değil. Böyle de mutluyum" ifadelerini kullandı.

2000'li yıllarda Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilen Şıkel'e konser öncesinde bu sorunun yöneltilmesiyle şaşkına dönen model, "Konser başlıyor arkadaşlar. Lütfen yapmayın" demekle yetindi.

Soruları yanıtsız bırakan Şıkel'in bu hareketine Beren Saat'in nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

"FAKİR İNSANLA DA BERABER OLURUM"

Kaan Yıldırım'la adı anılan Şıkel, muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna "Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok" cevabını verirken, "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı.