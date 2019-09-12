Çağla Şıkel, vergide usulsüzlük davasından beraat etti

VERGİDE usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan manken Çağla Şıkel, delil yetersizliğinden beraat etti.

Vergi müfettişlerinin "bağımsız manken ve modellerin faaliyeti" kapsamında yaptıkları denetimlerde Çağla Şikel adına 2013'te satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi. Vergi müfettişleri Çağla Şıkel'e önce yüklü miktarda vergi cezası kesti, ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ihbarda bulunuldu. Savcılık vergide usulsüzlük suçlaması için 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

MUHASEBECİSİNİ SUÇLADI

Suçlamayı kabul etmeyen Çağla Şikel, olaydan vergi cezası gelince haberdar olduğunu belirterek, söz konusu eylemin bilgisi dışında olduğunu ve eski muhasebecisi Erdal D. tarafından yapıldığını ileri sürdü. Erdal D.'ye 370 bin TL gönderdiğini belirten ünlü manken, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini ifadesinde söyledi.

BİLİRKİŞİ: ŞIKEL SAHTE BELGELERİ BİLEREK KULLANMADI

Mahkemenin dosyayı gönderdiği bilirkişi tarafından Şıkel'in sahte olduğu iddia edilen belgeleri bilerek kullandığı yönünde somut bir tespitin olmadığını rapor etti.

YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Çağla Şıkel'in avukatı katıldı. Hakim, Şıkel'in cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

DHA