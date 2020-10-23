Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi: 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'

Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel bilgisayarına gelen bir tehdit mailin ardından zor günler yaşamaya başladı.

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de şahsına gelen bir mailin ardından şok yaşadı.

Ünlü mankenin mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs, "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu.



Mesajın ardından büyük bir korkuya kapılan Çağla Şıkel soluğu savcılıkta aldı ve suç duyurusunda bulundu.

41 yaşındaki Şıkel, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.