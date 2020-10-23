E-duruşma sistemine 5 adliye ve 47 mahkemede uygulanmaya başladıKayseri'de 2016 yılında askerlere saldırı gerçekleştiren Ferhat Tekiner yakalandı!Kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın adresini eski sevgilisinin verdiği ortaya çıktı!Aldatılan kadın arabanın camını kırdığı için şiddet gördü!Mersin İşkur’dan öğrencilere destek: Meslek semineriSamsunspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?SunExpress, Lufthansa ile ortak uçuş anlaşmasına Frankfurt'u da ekliyorManisa Alaşehir'de artan vakalara yeni önlem: Çalışma saatleri sınırlandırıldı!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan tablet açıklamasıÜmraniyespor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi: 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'

Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi: 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'

Manken ve sunucu Çağla Şıkel korku dolu günler yaşıyor. Şıkel bilgisayarına gelen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı. Tehditlerle dolu mesajın ardından soluğu savcılıkta aldı.

Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi: 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'

Güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel bilgisayarına gelen bir tehdit mailin ardından zor günler yaşamaya başladı.

Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi: 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de şahsına gelen bir mailin ardından şok yaşadı. 

Ünlü mankenin mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs, "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu.

Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi: 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'
Mesajın ardından büyük bir korkuya kapılan Çağla Şıkel soluğu savcılıkta aldı ve suç duyurusunda bulundu.

Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi: 'Seni ve çocuklarını öldüreceğim'

41 yaşındaki Şıkel, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT