Çağla Tuğaltay cinayetinde şok gelişme!

İstanbul'da lise öğrencisi olan Çağla Tuğaltay(15) 5 Haziran 2000 yılında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından canice katledilmişti. Evinde boğazı kesilerek öldürülen genç kızın cesedi bulunduğunda iç çamaşırı çıkarılmıştı. Katilin kapıyı zorlamaması tanıdık isimler üzerinde yoğunlaşmalarını sağlasa da aradan 20 yıl geçmesine rağmen katil bulunamadı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILDI

Talihsiz gencin annesi Müge Anlı'nın programına başvurarak yardım çağrısında bulunmuştu. Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için harekete geçen Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle çok sayıda tecavüz vakasından içeri giren bir şahıs üzerinde durulduğunu belirmişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

5 Haziran 2000’de Çağla, evlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cesedi bulunduğunda iç çamaşırı çıkartılmıştı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, tecavüze uğramamıştı. Kapıda zorlanma izi yoktu. Katil kanlı ellerini mutfaktaki lavaboda yıkamıştı. Çağlanın tırnakları arasından çıkan DNA örneği incelendi.

‘Tanıdık erkek’ ihtimalini göz önüne alan savcılık Çağla’nın okul arkadaşları, erkek arkadaşı, ağabeyi, babası, akrabaları, mahalle esnafı ve apartmana girip çıkan erkeklerin de arasında bulunduğu 102 kişiden kan örneği aldı. 70 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Alınan kan örneklerinin hiçbiri şüphelinin DNA’sı ile uyuşmadı.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Zaman aşımı süresi, hukuk kuralları içinde bir kişiye tanınmış olan hakların ve haklardan kaynaklanan yükümlülüklerin belirlenen süreleri aşması haline denmektedir. Zaman aşımı ile hali hazırdaki hüküm sona ermektedir. Bu nedenle zaman aşımı süresi, hukuktaki hak düşürücü sürelerden biridir.