Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
İş Bankası reklamında Zeki Müren'i canlandıran Çağlar Çorumlu gündem olmasıyla hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...
Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu İş Bankası reklamında Zeki Müren'i canlandırması üzerine sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin hedefi oldu. Bunun üzerine Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edildi. İşte detaylar...
ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977 tarihinde Merzifon, Amasya'da doğdu. Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun olan Çağlar Çorumlu 2000 yılında Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu.
Eskişehir'de üniversite okurken okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katılan Çorumlu, oyunculuk yeteneğini bu kulüpte fark etti. Tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile üniversiteden sonra tiyatro eğitimi almak ve tiyatroya başlamak için İstanbul'a yerleşti.
Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu.
TİYATRO KARİYERİ
Kabare Taksim Çağlar Çorumlu'nun profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatrodur. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmayı sürdürdü.
Çağlar Çorumlu, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti.
Şehir Tiyatroları'ndan istifa ede Çağlar Çorumlu 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur. 2013'te Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynadı.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol alan Çorumlu, ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
ÇAĞLAR ÇORUMLU EVLİ Mİ?
Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenmiştir.
DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI
Yorgun Cümleler Günlüğü : Rodrigo Garcia - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2019
Big Shoot : Koffi Kwahulé - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2014
Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık - 2008
Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık - 2007
Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Kabare Taksim - 2006
Havadan Sudan : Oya Yüce - Kabare Taksim - 2002
Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman - TKM - 2001
Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams - MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu - 2001
Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan - Yön: Ünsal Şaşkın 1999 - 2000
FİLMOGRAFİSİ
Ayak İşleri : Vedat - 2021
Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-2021
Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020
Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019 / 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)
Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018
Arif V 216 : Zeki Müren - 2018
Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017
Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017
Kor : Aslan - 2016
Bulantı : Beşir - 2015
Yok Artık! : Semih - 2015[1]
Pek Yakında : Zeki - 2014
Daire : Necip - 2014
Aldırma Gönül : Levent - 2013
Cesur Hemşire : Babür - 2013
Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020
İbret-i Ailem : Kenan - 2012
Koyu Kırmızı : Galip - 2012
Prensesin Uykusu : Aziz - 2010
Rina : Umut - 2009
Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009
Haneler : Çağlar - 2009
Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008
Üvey Aile : Feyyaz - 2008
Derman : Güven - 2008
Avrupa Yakası : Kayhan - 6. sezon (2008-2009) 169. Bölüm
Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006
Kader : Kamil - 2006
Hayat Türküsü : Sezgin - 2006
Ah Polis Olsam : 2006
Yanılgılar : Mehmet - 2006
Ters Köşe : Sinan - 2005
Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005
Yedi Numara : Yusuf - 2000
Ruhsar : Baha - 2000