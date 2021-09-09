Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı reklam olay oldu! Sanat Güneşi'nin yeğeninden dikkat çeken eleştiri Çağlar Çorumlu bir bankanın reklam filmi için Zeki Müren'i canlandırdı. Reklamın ekranlarda dönmeye başlaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kısım izleyici bunun Müren’in hatırasına yakışmadığını söylerken, diğer izleyiciler aksini düşündü. Zeki Müren'in yeğeni konuya ilişkin konuştu.

1 8 Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu bir bankanın reklam filmi için Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Zeki Müren'i canlandırdı. Bu durum, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının hatırasına yakışmadığı eleştirilerine neden olurken bazı izleyiciler de aksini düşündü.