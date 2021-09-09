Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı reklam olay oldu! Sanat Güneşi'nin yeğeninden dikkat çeken eleştiri
Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı reklam olay oldu! Sanat Güneşi'nin yeğeninden dikkat çeken eleştiri
Çağlar Çorumlu bir bankanın reklam filmi için Zeki Müren'i canlandırdı. Reklamın ekranlarda dönmeye başlaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kısım izleyici bunun Müren’in hatırasına yakışmadığını söylerken, diğer izleyiciler aksini düşündü. Zeki Müren'in yeğeni konuya ilişkin konuştu.