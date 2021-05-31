Yayınlandığı günden itibaren seyirci tarafından büyük bir ilgiyle hiçbir bölümü kaçırılmadan izlenen Teşkilat dizisinde ayrılık yaşanacağı iddiaları ortaya atıldı. Dizide Serdar karakterine can veren Çağlar Ertuğrul'un projeye veda edeceği haberlerinin duyulmasının ardından neden ayrılacağı merak konusu oldu. Biz de sizler için Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden neden ayrılıyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU? ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Türk televizyon dizisi olan Teşkilat TRT1 ekranlarında her pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izlenen dizi hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atılmasıyla izleyenleri büyük bir merak saldı.

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un diziye veda edeceği haberleri herkesi şoka uğratırken neden ayrılmak istediği ise merak konusu oldu.

Dizide Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, yapım şirketi tarafından kendisine verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle projeden ayrılma kararı aldığı konuşuluyor.

İddiaya göre ünlü oyuncu bu sebeple sezon finaliyle birlikte diziden ayrılacak

TEŞKİLAT KONUSU

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ekrana getirecek... Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.