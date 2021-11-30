TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisi 26. bölümüyle ekrana gelecek. Serdar, kaçırıldığı dönemde Yıldırım tarafından uygulanan beyin kontrolü yöntemiyle bir emir alıyor. Ekibe ve ülkesine zarar vermek istemeyen Serdar ise başına silahı dayayarak intihar etmek istiyor. Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı'a yaptığı gönderme ile dikkat çeken Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılıp ayrılmadığı ise merak ediliyor. Peki Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat Serdar ölecek mi?

ÇAĞLAR ERTUĞRUL TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU? TEŞKİLAT SERDAR ÖLECEK Mİ?

MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.

Serdar ise kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin" deniliyor. Serdar ise "Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün" diyerek başına silahı dayıyor.

Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı'ya yaptığı göndermeyle gündem gelen Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat'ın yeni bölümünde diziye veda edip etmeyeceği belli olacak.

NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almak için sahneye çıkan Çağlar Ertuğrul, konuşma yaptığı esnada Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı. Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme yapmak için konuşma yaparken arkasına bakarak "Birisi mimik yapıyor sandım" dedi.