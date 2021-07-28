Oyuncu Çağlar Ertuğrul, yer aldığı dizinin sezon finali olması nedeniyle Çeşme'de görüntülenmişti. Ertuğrul'un yanında bulunan sevgilisi Kayla Manukyan da objektifler tarafından görüntülenmişti. Ünlü oyuncunun sevgilisi Kayla Manukyan'ın hayatı herkes tarafından merak edilmeye başlandı. İnternette Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN SEVGİLİSİ KAYLA MANUKYAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Kayla Manukyan, dizi ve sinema sektöründe kostüm asistanı olarak görev alan başarılı bir stilisttir. Çağlar Ertuğrul ile Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin setinde tanıştığı ifade ediliyor. Kayla Manukyan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlayan Manukyan yurtiçi ve yurtdışında Psikolojik danışmanlık üzerine çalışmalar yapmıştır. Daha sonra hayali olduğu için Atölyemart'ta çizim eğitimi aldı. 30 yaşındaki Manukyan birçok dergide stil editörlüğü ve çeşitli dizilerde moda stilistliği yaptı.