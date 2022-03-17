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Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddiaya göre Seda Sayan'ın albüm teklifi ardından sevgilisini terk ettiği öne sürüldü. Peki Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Seda Sayan'ın mayıs ayında Çağlar Ökten ile evleneceği haberlerinin duyulmasının ardından ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre; Seda Sayan albüm yapma vaadiyle Çağlar Ökten'in kendisiyle evlenmesini istemiş. Ökten ise bir gecede 4 yıllık ilişkisini sonlandırmış. Biz de bunun üzerine haberimizde Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. 

Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

ÇAĞLAR ÖKTEN'İN ESKİ SEVGİLİSİ KİM? LARA ŞEHİROĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın evlilik yolunda olduğu sevgilisi Çağlar Ökten'in eski sevgilisi olduğu öğrenilen Lara Şehiroğlu, evlilik haberleri çıkana kadar Ökten ile olan fotoğrafları sosyal medya hesabından silmemişti.

Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Seda Sayan'ın nikahın mayısta yapılacağını duyurması üzerine Şehiroğlu, Ökten ile olan bütün fotoğraflarını profilinden kaldırdı. 

Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

İstanbul'da yaşayan ve modellik yapan Lara Şehiroğlu'nun 'larasehiroglu' kullanıcı adlı Instagram hesabında 9 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

{TITLE_STRIP}Seda Sayan'ın teklifi genç sevgilisini evliliğin eşiğinden döndürmüş! Çağlar Ökten 4 yıllık sevgilisini tek kalemde sildi!

Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Emine Özfalcı
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