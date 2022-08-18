Çağlar öncesine ışık tutan, insanlık tarihini yeniden şekillendiren Göbeklitepe'nin hikayesi...

BURASI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Göbeklitepe'nin bu kadar önemli ve ünlü olmasının en önemli noktalarından biri, 12 bin yıl önce yani milattan önce 10 binli yıllarda inşa edilmiş olması. Bu da, taş devri ve buzul çağı bitişine çok yakın bir sürede inşa edildiği anlamına geliyor. İnsanlık tarihinin açığa çıkarılmış en eski kalıntısı burası.
Burası açığa çıkarılmadan önce İngiltere'deki Stonehenge, Mısır'daki piramitler en eski yapılar olarak gösteriliyordu. Piramitler yapıldığında metal araç gereçler kullanılmaya başlanmıştı, yani bir şeyleri o dönemde inşa etmek çok daha basitti. Ayrıca Mısır'daki insanlar yerleşik bir hayat yaşıyor, tarım yapıyor, geçimlerini kolaylıkla sağlıyorlardı. Hayatta kalmak onlar için kolaydı ve ilgilenebilecekleri pek çok şey vardı. Fakat 12 bin yıl önce durum böyle değildi. Tamamen ilkel bir devirdi. Göbeklitepe'de yaşamış insanların böyle bir yapı inşa etmiş olmaları gerçekten hayranlık uyandırıcıydı.
Göbeklitepe'deki insanlar tarımla ilgilenmiyordu, tarımdan çok daha öncesinde bu yapıyı inşa etmişlerdi. Bu zamana kadar insanlık tarihi ile ilgili savunulan tarım, yerleşik hayat ve din sıralaması tamamen yerle bir olmuştu.
Henüz 4 bölümü çıkarılmış olmasına rağmen insanlık tarihi ile ilgili pek çok görüşün sarsılmasına neden olan bu yapının tamamı gün yüzüne çıkarıldığında çok daha şaşırtıcı bilgiler elde edileceği kesin.