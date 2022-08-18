Çağlar öncesine ışık tutan, insanlık tarihini yeniden şekillendiren Göbeklitepe'nin hikayesi...

KEŞFEDİLME HİKAYESİ

Şu an Göbeklitepe'nin bulunduğu arazinin sahibi Mahmut Yıldız'ın amcası Şafak Yıldız, 1986 yılında ekin ektiği tarlayı sürerken büyük bir taşa denk gelir. Taşın farklı bir maddeye sahip olmasından dolayı değerli olduğunu, tarihi bir kalıntı olduğunu düşünür ve Şanlıurfa'daki müzeye danışmak üzere yola koyulur. Taşı müzedeki yetkililere gösterdiğinde sıradan bir taş olduğu cevabını alır ve önemsenmez. Taş müzenin deposuna kaldırılır.

Yıllarca kimsenin aklına gelmeyen ve hiç önemsenmeyen taş, 1992 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından müzede görülerek dikkat çekti. Alman arkeolog, taşla ilgili araştırmalar ve testler yaparak taşın yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğunu tespit etti. Araştırma bulgularından dolayı çok heyecanlanan arkeolog, tarihin en önemli arkeolojik keşiflerinden birine imza atacağını düşünerek Göbeklitepe çalışmalarını başlattı. Tarla sahibi Mahmut Yıldız da hem çalışanlara hem de bölgeyi ziyaret edenlere yardımcı oluyordu.

Uzun süren kazı çalışmalarının 20'inci senesinde, 2014 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Klaus Schmidt, insanlık tarihi için çok önemli bir isim olarak adını yaşattı.