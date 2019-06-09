Çağlar Söyüncü, internet üzerinde aratılıyor. "Çağlar Söyüncü kimdir?" sorusunun cevabına ulaşmaya çalışan birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki Çağlar Söyüncü kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996'da İzmir'de dünyaya geldi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola 2011 yılında Menemen Belediyespor altyapısında başladı, bir yıl sonra Bucaspor'a geçti. 2 yıl burada futbol eğitimi gördükten sonra 2014'te Altınordu'ya geldi.

1.87 metre boyundaki Çağlar, bu sezon PTT 1. Lig'de 14 maçta forma giydi. 2 gol attı. Çağlar Söyüncü, U18 ve U19 milli takımlarında da oynadı.

Çağlar geçtiğimiz ay da Fatih terim tarafından Mill Takım'a seçildi.