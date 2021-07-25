Çağlayan Adliyesi önünde akıllara durgunluk veren kavga! Avukattan hakime dayak
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hakim ve avukat arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İstanbul Barosu avukatlarından İsmail Y.'nin hakim Bülent K.'yi darp etme suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.
İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi önünde geçtiğimiz aylarda hakim ve avukat arasında yaşanan kavganın kamerayla ortaya çıkmasının ardından avukat hakkında 'Basit Yaralama' suçundan dava açıldı.
Adliyede görevli hakim Bülent K. iddiaya göre adliye çıkışı taksi beklediği sırada önüne avukat İsmail Y. geçti. İkili arasında çıkan sıra tartışması kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Yaşanan arbedede avukat, hakime tekmeler atmaya başladı. Yere düşen hakim darp sonrası şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan avukat, suçlamaları reddetti.
Ancak adliyenin kamera kayıtları şiddeti belgeledi. "Suçtan kurutulmaya yönelik" ifade veren avukat hakkında iddianame düzenlendi.
DAVA AÇILDI
İddianamede, yaşananların kamera görüntü kayıtlarıyla sabit olduğu anlatıldı. 'Basit Yaralama' suçundan dava açılan avukat İsmail Y.'nin 4 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.