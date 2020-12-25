Çağlayan'da ortalık karıştı! Sopalar ve bıçaklar havalarda uçuştu
Kağıthane Çağlayan’da husumetli olan iki grup bir anda birbirlerine duba, bıçak ve sopalarla saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı dağıtırken 112 ekipleri ise yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. O dehşet anlar ise anbean böyle görüntülendi.
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