Çağlayan'da yoldan geçen adamın kafasına düşmüştü! Genç adam o anları anlattı
Kağıthane Çağlayan’da 57 yaşındaki akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras, dün kaldığı otelin 1. katından o sırada yolda yürümekte olan 29 yaşındaki Yusuf İşgören'in üstüne düşmüştü. Yaşanan olayda belinin ağrıdığını ve başında kırıklar olduğunu söylenen İşgören, o dehşet anlarını kamuoyuyla paylaştı.
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22 Şubat 2021 Pazartesi 11:01
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