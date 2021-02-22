Çağlayan'da yoldan geçen adamın kafasına düşmüştü! Genç adam o anları anlattı

Kağıthane Çağlayan’da 57 yaşındaki akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras, dün kaldığı otelin 1. katından o sırada yolda yürümekte olan 29 yaşındaki Yusuf İşgören'in üstüne düşmüştü. Yaşanan olayda belinin ağrıdığını ve başında kırıklar olduğunu söylenen İşgören, o dehşet anlarını kamuoyuyla paylaştı.