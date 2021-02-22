Çağlayan'da yürürken üzerine adam düşen genç, otelden de adamdan da şikayetçi oldu!

Geçtiğimiz gün, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, Çağlayan semtinde meydana gelen olayda yolda yürümekte olan Yusuf İşgören'in (29) üzerine, akli dengesi bozuk olan, polis tarafından üşümesin diye otele yerleştirilen Cengiz Yeniaras (57) kaçmaya çalışırken düştü.

'GÜVENLİK ÖNLEMİ OLMADIĞI İÇİN ONLARDAN ŞİKAYETÇİYİM!'

Talihsiz olayda yaralanan İşgören, belinin ağrıdığını ve başında kırıklar olduğunu söyledi.

Hem Cengiz Yeniaras'tan hem de otelden şikayetçi olan adam güvenlik tedbirlerinin alınmamasından yakındı.

''BEN O ADAMDAN ŞİKAYETÇİYİM''

Konu ile ilgili Yusuf İşgören, “Cuma günü arkadaşıma yardım etmeye giderken yolda kafama bir şey düştü. O an, binadan kalıp gibi bir şeyler döküldü sandım. Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim, bir tane adam gördüm. Gördükten sonra yere düştüm. Yere düştükten sonra da gözümü açtığımda hastanedeydim. Ben o adamdan şikayetçiyim. Otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Şu an başımda ve belimde ağrılar var. İzler ve kırıklar zaten bellidir. Belimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim.” dedi.