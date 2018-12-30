Çağlayandibi Şelalesi buz tuttu

Gümüşhane'de son günlerde il genelinde etkili olan soğuk hava Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Örümcek Ormanları'nın eteklerindeki Çağlayandibi Şelalesinin buz tutmasına neden oldu.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü Gücükdene mevkiinde yer alan ve 2014 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Çağlayandibi Şelalesi, havaların soğumasıyla birlikte beyaz örtüyle büründü.

Geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen kar yağışının ardından bölgede eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığıyla birlikte suyun doğal olarak 15 metre yükseklikten düştüğü Çağlayandibi Şelalesi buzla kaplandı.

Şelaleden akan suyun düşüşü sırasında su damlacıklarının etrafta yağmur etkisi oluşturması ve bunların da buz tutması nedeniyle farklı bir ambiyansın oluştuğu şelalenin bu hali fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler öğrencisi Şükrü Yondemir, hafta sonu tatili için gittiği memleketi Kürtün ilçesinden yaklaşık 3 saat yürüyerek şelaleye ulaştı. Okulda da fotoğraf çeken ve doğa yürüyüşlerine meraklı olan Yondemir, eşsiz fotoğraf karelerine imza atarken yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabah kahvaltımı yaptıktan sonra tam 3 saatlik yürüyüşten sonra şelaleye ulaştım. Giriş bölümünde kimsenin ayak izi yoktu. Her yer bembeyaz cennet gibiydi. Bu beni çok ama çok etkiledi. Su sesiyle birlikte gerçekten enfes bir manzara vardı. Sanki cennetten bir köşeydi. Çok ama çok güzel bir manzaraydı. Bana terapi gibi geldi. Herkesin görmesini tavsiye ederim."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla yürüyüş yolu, köprü ve diğer tesislerin yapıldığı tabiat parkı, denizden 870 metre yükseklikte ve Kürtün ilçe merkezine 5, Gümüşhane il merkezine ise 64 kilometre mesafede.

Yapılan çalışmalar sonrası gerek Kürtün ilçesinin gerekse Gümüşhane'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak önem kazanan Çağlayandibi Şelalesi, Kabaktepe şehitliği, Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli gibi dünyaca bilinen yaylaların yolu üzerinde yer alan ve yılda yaklaşık 100-150 bin kişinin kullanması nedeniyle ciddi bir sirkülasyona sahip tamamı beton yapılan yola yalnızca 150 metre mesafede yer alıyor.

Avrupa ve Kafkasların en yüksek ve en yaşlı ladin ve göknar ağaçlarının bulunduğu ve doğal ağaç müzesi olarak nitelendirilen Örümcek Ormanları'na 4 kilometre mesafede bulunan şelaleyi yılın her mevsiminde ziyaretçilerine sunduğu görsel güzelliklerle ilgi çekiyor.

Kaynak: İHA