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Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında şampiyon Juventus, Cagliari deplasmanına gidecek. Üst üste 9. şampiyonluğunu ilan eden Torino ekibi, zorlu maçta galibiyet istiyor. Mücadele hakkındaki son gelişmeleri ve detayları haberimizde verdik. Peki, Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar..

Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Serie A'da 37. hafta maçında Cagliari-Juventus'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Juventus, üst üste dokuz kez şampiyon olmuştu. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CAGLIARI-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Cagliari-Juventus maçı 29 Temmuz (bugün) 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, Cagliari'nin Sardegna Arena Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Davide Ghersini yönetecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.  

HANGİ KANALDA?

Cagliari-Juventus maçı 29 Temmuz (bugün) saat 20:30'da  beIN SPORTS HD 3 kanalından ve Nesine.com üzerinden naklen yayınlanacak.

Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Cragno, Klavan, Lykogiannis, Ceppitelli, Nandez, Pisacane, Ioniţă, Ragatzu, Ladinetti, Joao Pedro, Simeone

Juventus: Szczęsny, M. de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Pjanic, Matuidi, Rabiot, Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado

Onur Çelik
Spor Editörü


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