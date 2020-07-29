Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Serie A'da 37. hafta maçında Cagliari-Juventus'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Juventus, üst üste dokuz kez şampiyon olmuştu. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

CAGLIARI-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Cagliari-Juventus maçı 29 Temmuz (bugün) 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, Cagliari'nin Sardegna Arena Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Davide Ghersini yönetecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Cagliari-Juventus maçı 29 Temmuz (bugün) saat 20:30'da beIN SPORTS HD 3 kanalından ve Nesine.com üzerinden naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Cragno, Klavan, Lykogiannis, Ceppitelli, Nandez, Pisacane, Ioniţă, Ragatzu, Ladinetti, Joao Pedro, Simeone

Juventus: Szczęsny, M. de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Pjanic, Matuidi, Rabiot, Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado