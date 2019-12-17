Cagliari Lazio maç sonucu | Cagliari Lazio maç özeti

İki takım Cagliari Lazio karşı karşıya geldi. İTALYA: Serie A - 16. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Cagliari Lazio maç sonucu ve Cagliari Lazio maç özeti detayları...

Ligde şampiyonluk yarışı veren Lazio, duraklama dakikalarında bulduğu 2 golle Cagliari'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Cagliari Lazio maç özeti

İtalya Serie A’nın 16. haftasında Cagliari ile Lazio karşı karşıya geldi. Sardegna Arena’daki mücadeleyi konuk takım taraftarlarının uzun yıllar unutamayacağı bir geri dönüş ile 2-1 kazanmayı başararak şampiyonluk yarışında yara almadı.

Cagliari 8. dakikada Giovanni Simeone’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Juventus’un kazandığı, Inter’in berabere kaldığı haftada mutlak 3 puan isteyen Başkent ekibi duraklama dakikalarında hayata geri döndü!

90+3’te Luis Alberto sahneye çıkarak maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

Oyuna 80. dakikada giren Felipe Caicedo, 90+7’de Cagliari’yi yıkan, Lazio taraftarlarını büyük sevince boğan golü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu sonuçla galibiyet serisini 8’e çıkarırken 36 puana yükselerek haftayı 3. sırada tamamladı. Cagliari ise 29 puanla 5. sırada yer aldı.