Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İTALYA: Serie A - 16. Maç Günü kapsamında Cagliari - Lazio maçı oynanacak. Spor severler ise Cagliari - Lazio maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Cagliari - Lazio karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 16. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cagliari - Lazio, İtalya Serie A maçı 16 12 2019 günü Bein Sports 3, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45
İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
Cagliari ile Lazio arasındaki İtalya Serie A Maçı Sardegna Arena, Cagliari'da oynanacak.
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