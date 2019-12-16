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Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İTALYA: Serie A - 16. Maç Günü kapsamında Cagliari - Lazio maçı oynanacak. Spor severler ise Cagliari - Lazio maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Cagliari - Lazio karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 16. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari - Lazio, İtalya Serie A maçı 16 12 2019 günü Bein Sports 3, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45

İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari ile Lazio arasındaki İtalya Serie A  Maçı Sardegna Arena, Cagliari'da oynanacak.

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