Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirilmek üzere Çağrı karşılama personeli alımı yapılacak. Peki Çağrı karşılama personeli nedir, ne iş yapar? Çağrı karşılama personeli maaşı kaç para? Tüm yanıtlar haberimizde.

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ NEDİR, İŞ YAPAR?

Sizleri arayan ve ya sizlerin aradığı müşterilerin sorularını yanıtlamak onlarla iletişim kurmak sorunlarını çözmek Çağrı karşılama personeli görev tanımıdır, ve detayları şöyle;

Çağrı merkezi elemanı, verilen hizmetler ya da satın alınması sağlanan ürünlerle ilgili sorun yaşayan ya da bu konu hakkında soruları olan müşterilere destek sunan kişilere verilen mesleki unvandır. Müşteri hizmetlerinin en kritik elemanı olarak bilinir.

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ NE İŞ YAPAR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Çağrı Merkezi Elemanının görev tanımı şöyledir:

Bağlantı yapılan kişiyle, telefon kayıtları saklama hususuna göre iletişim kurmak,

Müşteri şikâyetlerini iyi bir dinleyici olarak dinlemek,

Sorun yaşayan kişilere çözüm önerileri sunmak,

Yetkilerini ve bilgilerini aşan herhangi bir durum meydana gelirse bu durumu ilgili departmana yönlendirmek,

İşletme ve müşteri arasında iyi bir iletişim köprüsü kurmak,

Saygı ve kurallar çerçevesinde problemlere çözüm bulmak, Kısa ve net bilgilendirmeler sayesinde firmaya müşteri kazandırmak, Kampanyaları müşterilere aktararak satış yapmak, Inbound aramaları ile gelen müşterilere firmanın hizmet ve ürünleri hakkında detaylı bilgi vermek.

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ MAAŞI NE KADAR?

Çağrı Merkezi Elemanları kuruma göre değişkenlik gösterse de işe başlayanlar için asgari ücrettir. Ardından inbound çalışanlar için maaş yükselir. Bu kurumdan kuruma 2500 4000 arası değişir. Oundbond çalışanlar asgari ücret alır. Mesai ücretlerine göre de alacakları aylık maaş değişmektedir.

112 ÇAĞRI MERKEZİ MAAŞLARI 2021

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında net maaş, yol ve yemek parası dahil en düşük 112 çağrı merkezi personel maaşı 4000 TL civarındadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan kılavuzunda çağrı merkezi karşılama personeli maaşları ön lisans mezunları için şöyledir;

En az ön lisans mezunu olanlar için ücret aşağıdaki gibidir;

1) 5 yıldan az olanlar – 3.470,00

2) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar – 3.620,00

3) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar – 3.762,00

4) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar – 3.910,00

5) 20 Yıldan Fazla Olanlar – 4.077,00