Çağrı Merkezi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çağrı Merkezi Elemanı Maaşları, İş İlanları

Çağrı Merkezi Elemanı görev tanımı nedir, Çağrı Merkezi Elemanı ne iş yapar, Çağrı Merkezi Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çağrı Merkezi Elemanı görevinde gelen telefonları doğru cevaplamak, kurumdan hizmet almaya gelenleri en kısa sürede doğru yerlere yönlendirmek, faks ve e-postalara cevap verebilen kişidir.

Çağrı Merkezi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çağrı Merkezi Elemanı Maaşları

Çağrı Merkezi Elemanı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Çağrı Merkezi Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çağrı Merkezi Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çağrı Merkezi Elemanı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Çağrı Merkezi Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Telefonla iletişim kurmak,

b) İletişim sürecini incelemek ve iletişim türlerini kullanmak,

c) Beden dili ile iletişim kurmak,

d) İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak,

e) Müşteri isteklerini tespit etmek,

f) Kitle İletişim sürecini çözümlemek,

g) Grup iletişimi kurmak,

h) Temel düzeyde araştırma yapmak,

i) Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak,

j) Planlı ve etkili yazmak,

k) Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak,

l) Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak,

m) Bilgisayarda doküman hazırlamak

n) İş planı yapmak,

o) Problem çözmek,

p) Belge akışını izlemek,

q) İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak,

r) Dosyalama ve takibini yapmak,

s) Reklam ve tanıtım hizmetlerini temin etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları meslek grubunun içerisindedir.

Çağrı Merkezi Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çağrı Merkezi Elemanı mesleğinin meslek kodu 4222.05 olarak belirlenmiştir

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