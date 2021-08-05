Çağtay Kurukalıp kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? İşte Çağtay Kurukalıp biyografisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bunun üzerine futbolseverler Çağtay Kurukalıp kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Çağtay Kurukalıp'ın biyografisi haberimizde...

ÇAĞATAY KURUKALIP KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? İŞTE ÇAĞATAY KURUKALIP BİYOGRAFİSİ

Çağtay Kurukalıp, 24 Şubat 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sol bek mevkinde oynayan 19 yaşındaki genç oyuncu, duruma göre sağ bek mevkinde de oynayabiliyor. Sol ayağını ağırlıklı olarak kullanan Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa alt yapısında başladı. Daha sonra 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa U-21 takımında forma giydi. Geçtiğimiz sezon A Takımda da maçlara çıkan Çağtay Kurukalıp, 2017 yılından bu yana U21, U 19 ve Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 26 maçta 1 asist yaptı, bin 876 dakika sahada kaldı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Çağtay Kurukalıp, 5 Ağustos 2021 Perşembe gününde Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.