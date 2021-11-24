"Cahil insanlar evlenmesin" diyen Yılmaz Morgül'den dikkat çeken sözler! "Yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyor"

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen bir seminere katılarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

SAYGI DURUŞUNA DAVET ETTİ

Konuşmasının başında salondaki herkesi Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için saygı duruşuna davet eden sanatçı, çocuk istismarı ve çocukların hak ve hukuklarının ihlal edilmesinde cahil insanların payının çok büyük olduğunu söyledi.

"ANA-BABA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ünlü şarkıcı, anne ve baba olmanın önemini vurgulayarak. "Ana baba olmak çok önemli. Anne baba olamayacak cahil insanların evlenmesine ve çocuk sahibi olmalarına karşıyım." dedi.

"ÇOCUKLARI DA SORUNLU OLUYOR"

Çocuk sahibi olmalarını kabul etmediğini söyleyen Morgül, "Bu insanların yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyorlar. Toplum olarak aramızdaki bütün çocukları ana babaları gibi korumamız lazım” ifadelerini kullandı.