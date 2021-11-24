Miray Daner'den sevgilisi Oğulcan Engin'le ilk paylaşım geldi! Mutlulukları verdikleri poza yansıdı!Van'da dehşet yaşandı! Kayınpeder, gelinini arazi tartışması esnasında gözünü kırpmadan öldürdü!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Kasım 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeOlympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2021? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2021?Epic Games Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman, başladı mı? Epic Games Black Friday indirimleri 2021Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyorAçık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı son durum 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021?Thodex'ten sonra bir kripto para vurgunu daha! Hecoin ile yüzlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar olup uçtu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. "Cahil insanlar evlenmesin" diyen Yılmaz Morgül'den dikkat çeken sözler! "Yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyor"

"Cahil insanlar evlenmesin" diyen Yılmaz Morgül'den dikkat çeken sözler! "Yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyor"

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, katıldığı Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Cahil insanların çocuk yapmasına karşı olduğunu söyledi.

"Cahil insanlar evlenmesin" diyen Yılmaz Morgül'den dikkat çeken sözler! "Yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyor"

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen bir seminere katılarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

SAYGI DURUŞUNA DAVET ETTİ

Konuşmasının başında salondaki herkesi Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için saygı duruşuna davet eden sanatçı, çocuk istismarı ve çocukların hak ve hukuklarının ihlal edilmesinde cahil insanların payının çok büyük olduğunu söyledi.

Cahil insanlar evlenmesin diyen Yılmaz Morgül'den dikkat çeken sözler! Yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyor

"ANA-BABA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ünlü şarkıcı, anne ve baba olmanın önemini vurgulayarak.  "Ana baba olmak çok önemli. Anne baba olamayacak cahil insanların evlenmesine ve çocuk sahibi olmalarına karşıyım." dedi.

"ÇOCUKLARI DA SORUNLU OLUYOR"

Çocuk sahibi olmalarını kabul etmediğini söyleyen Morgül, "Bu insanların yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyorlar. Toplum olarak aramızdaki bütün çocukları ana babaları gibi korumamız lazım” ifadelerini kullandı.

Cahil insanlar evlenmesin diyen Yılmaz Morgül'den dikkat çeken sözler! Yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT