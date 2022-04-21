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  3. Cahilliğin sonu yok! Esra Ezmeci’ye gelen soru pes dedirtti! “Evli adamlayım karımla seks yok demişti karısı hamile kalmış spermimi çalmış dedi”

Cahilliğin sonu yok! Esra Ezmeci’ye gelen soru pes dedirtti! “Evli adamlayım karımla seks yok demişti karısı hamile kalmış spermimi çalmış dedi”

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraflar hayrete düşürmeye devam ediyor. Dün akşam sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yapan Ezmeci’ye gelen itiraf pes dedirtti: “Evli adamlayım karımla seks yok demişti karısı hamile kalmış spermimi çalmış dedi, inanmalı mıyım?”

Cahilliğin sonu yok! Esra Ezmeci’ye gelen soru pes dedirtti! “Evli adamlayım karımla seks yok demişti karısı hamile kalmış spermimi çalmış dedi” 1111

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında boy gösteren ünlü psikolog Esra Ezmeci, adından söz ettirmeye devam ediyor. 