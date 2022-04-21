Cahilliğin sonu yok! Esra Ezmeci’ye gelen soru pes dedirtti! “Evli adamlayım karımla seks yok demişti karısı hamile kalmış spermimi çalmış dedi”
Cahilliğin sonu yok! Esra Ezmeci’ye gelen soru pes dedirtti! “Evli adamlayım karımla seks yok demişti karısı hamile kalmış spermimi çalmış dedi”
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraflar hayrete düşürmeye devam ediyor. Dün akşam sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yapan Ezmeci’ye gelen itiraf pes dedirtti: “Evli adamlayım karımla seks yok demişti karısı hamile kalmış spermimi çalmış dedi, inanmalı mıyım?”