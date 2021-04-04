Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama kararları dikkat çekti. Buna göre 10 büyükelçi merkeze alındı, 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alınarak yerine Cahit Bağcı getirildi.

CAHİT BAĞCI KİMDİR, NERELİ?

25 Haziran 1964 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde dünyaya gelen Cahit Bağcı, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını ODTÜ Sosyoloji Bölümünde, doktorasını İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde tamamlayan Bağcı 1988 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığında çalışmaya başladı.

CAHİT BAĞC'NIN KARİYERİ

Bağcı, 1993 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduktan sonra İngiltere'de Manchester Üniversitesi Türk Öğrenci Derneğini kurdu. Ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı ve Van İli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyesi ve Raportörlüğü görevinde bulundu.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezinde koordinatörlük ve Müsteşarlık müşavirliği görevini yürüten Bağcı TBMM XXIII., XXIV.ve XXV. Dönem Çorum Milletvekilidir. TBMM XXIV. Dönem Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Üyesidir. Ayca evli ve üç çocuk babasıdır.

Cahit Bağcı, 2 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı imzasıyla Bakü Büyükelçiliği'ne atandı.