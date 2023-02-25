Cain Fara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cain Fara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cain Fara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cain Fara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cain Fara 6 Mart 1994 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Caín Jair Fara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cain Fara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Cain Fara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cain Fara'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cain Fara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/caiinfara/

Cain Fara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cain Fara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cain Fara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cain Fara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2016 yılında Juve. Antoniana

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2018 yılında Ferro

1 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

7 Ekim 2020 yılında Sol de América

5 Ağustos 2021 yılında Tigre

6 Ocak 2022 yılında SD Aucas

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

Cain Fara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cain Fara şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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