Caio Alexandre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Alexandre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Alexandre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Alexandre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Alexandre 24 Şubat 1999 tarihinde Duque de Caxias şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Alexandre Souza e Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Alexandre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caio Alexandre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Caio Alexandre'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Caio Alexandre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/caioalexandre99/

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Caio Alexandre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Alexandre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Caio Alexandre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Alexandre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Botafogo

12 Mart 2021 yılında Vancouver

15 Ağu 2022 yılında Fortaleza

31 Aralık 2023 yılında Vancouver

Caio Alexandre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Alexandre şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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