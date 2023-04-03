Caio Cavaletti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Cavaletti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Cavaletti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Caio Cavaletti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Caio Cavaletti 11 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio Correia Cavaletti şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Caio Cavaletti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caio Cavaletti, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Caio Cavaletti'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Caio Cavaletti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Caio Cavaletti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Caio Cavaletti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Caio Cavaletti şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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