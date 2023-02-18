Caio Da Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Da Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caio Da Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caio Da Cruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Caio Da Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Da Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Da Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Da Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Da Cruz 13 Mart 2002 tarihinde Serra şehrinde doğmuştur.  Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio Da Cruz Oliveira Queiroz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Da Cruz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 12 MANagement yapmaktadır. Caio Da Cruz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Caio Da Cruz'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Caio Da Cruzboyu ve yaşı kaç

Caio Da Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio Da Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Caio Da Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Da Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Vasco U17

26 Eylül 2019 yılında PVFC U20

19 Şubat 2021 yılında HNK Gorica U19

24 Şubat 2021 yılında NK Kurilovec

30 Haziran 2021 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

Caio Da Cruz kimdir

Caio Da Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Da Cruz şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Caio Da Cruz nereli

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