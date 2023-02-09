Caio Dantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Dantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Dantas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Dantas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Dantas 19 Şubat 1993 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Henrique da Silva Dantas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Dantas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Caio Dantas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caio Dantas'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Caio Dantas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Dantas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caio Dantas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Dantas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2018 yılında Botafogo-SP

4 Ocak 2019 yılında Cuiabá-MT

15 Ocak 2020 yılında Boavista SC

10 Temmuz 2020 yılında EC Água Santa

6 Ağu 2020 yılında Sampaio Corrêa

31 Ocak 2021 yılında EC Água Santa

6 Ağu 2021 yılında Náutico

30 Kasım 2021 yılında EC Água Santa

12 Nisan 2022 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2022 yılında EC Água Santa

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

12 Aralık 2023 yılında EC Água Santa

Caio Dantas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Dantas şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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