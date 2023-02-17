Caio George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio George adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio George Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio George 9 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio George da Silva Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio George Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caio George, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caio George'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caio George Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio George isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Caio George Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio George futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

Caio George Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio George şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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