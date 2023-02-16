Caio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio 19 Şubat 2004 tarihinde Limeira şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio Matheus da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP Agency yapmaktadır. Caio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Caio'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Caio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Caio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında São Paulo

Caio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Caio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.