Caio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio 15 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio Douglas Santana Gois şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caio'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Caio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Manthiqueira

1 Şubat 2022 yılında Caucaia-CE

6 Mayıs 2022 yılında Tiradentes

17 Ağu 2022 yılında Caucaia-CE

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Caio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.