Caio Mota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Mota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Mota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Mota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Mota 10 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Mota da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Mota Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Caran Sports yapmaktadır. Caio Mota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Caio Mota'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caio Mota Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Mota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caio Mota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Mota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2021 yılında Cuiabá-MT

1 Aralık 2021 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2022 yılında Cuiabá-MT

Caio Mota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Mota şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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