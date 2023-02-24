Caio Naronha Guerra Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Naronha Guerra Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Naronha Guerra Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Naronha Guerra Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Naronha Guerra Da Silva 31 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Naronha Guerra Da Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grupo Triumf yapmaktadır. Caio Naronha Guerra Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına - tarihinde katılmıştır. Caio Naronha Guerra Da Silva'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caio Naronha Guerra Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio Naronha Guerra Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caio Naronha Guerra Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Naronha Guerra Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Naronha Guerra Da Silva şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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