Caio Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Paulista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Paulista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Paulista 11 Mayıs 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Fernando de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Paulista Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Caio Paulista, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caio Paulista'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Caio Paulista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Paulista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Caio Paulista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Paulista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Avaí FC

31 Aralık 2019 yılında Tombense

9 Ocak 2020 yılında Fluminense

9 Eylül 2021 yılında Tombense

10 Eylül 2021 yılında Fluminense

23 Ocak 2023 yılında São Paulo

31 Aralık 2023 yılında Fluminense

Caio Paulista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Paulista şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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