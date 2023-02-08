Caio Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caio Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caio Rangel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Caio Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caio Rangel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Rangel 16 Ocak 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Rangel da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Rangel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB / Marcelo Bastos yapmaktadır. Caio Rangel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Caio Rangel'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caio Rangelboyu ve yaşı kaç

Caio Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Caio Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2014 yılında Cagliari

17 Ağu 2015 yılında Arouca

30 Ocak 2016 yılında Cagliari

18 Şubat 2016 yılında Cruzeiro

26 Ocak 2017 yılında Cagliari

27 Ocak 2017 yılında Criciúma EC

30 Haziran 2017 yılında Cagliari

1 Temmuz 2017 yılında Estoril Praia

2 Temmuz 2017 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2017 yılında Estoril Praia

1 Ocak 2018 yılında Cruzeiro

29 Mart 2018 yılında Juventude

30 Kasım 2018 yılında Cruzeiro

28 Ocak 2019 yılında Paraná

19 Temmuz 2019 yılında São Bento (SP)

13 Ocak 2020 yılında Ferroviária

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2020 yılında Zira FK

3 Mart 2021 yılında Santo André

16 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ağu 2021 yılında Brasil-RS

20 Ocak 2022 yılında Chapecoense

Caio Rangel kimdir

Caio Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Rangel şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Caio Rangel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Caio Rangel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Viana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Viana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Viana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Viana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!