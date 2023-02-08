Caio Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Rangel 16 Ocak 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Rangel da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Rangel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB / Marcelo Bastos yapmaktadır. Caio Rangel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Caio Rangel'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caio Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Caio Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2014 yılında Cagliari

17 Ağu 2015 yılında Arouca

30 Ocak 2016 yılında Cagliari

18 Şubat 2016 yılında Cruzeiro

26 Ocak 2017 yılında Cagliari

27 Ocak 2017 yılında Criciúma EC

30 Haziran 2017 yılında Cagliari

1 Temmuz 2017 yılında Estoril Praia

2 Temmuz 2017 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2017 yılında Estoril Praia

1 Ocak 2018 yılında Cruzeiro

29 Mart 2018 yılında Juventude

30 Kasım 2018 yılında Cruzeiro

28 Ocak 2019 yılında Paraná

19 Temmuz 2019 yılında São Bento (SP)

13 Ocak 2020 yılında Ferroviária

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2020 yılında Zira FK

3 Mart 2021 yılında Santo André

16 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ağu 2021 yılında Brasil-RS

20 Ocak 2022 yılında Chapecoense

Caio Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Rangel şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Caio Rangel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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